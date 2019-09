"TMSF'ye geçtikten sonra Boydak şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı"

Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, "Boydak Holding Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosu yaklaşık yüzde 100 arttı. İş gücünde kaybımız olmadı. İçinde bulunduğumuz herhangi bir sektörde pazar payımızda gerileme olmadı." dedi.

Boydak Holding'in mobilya sektörü markalarından Mondihome'un,global bir oyuncu olmak ve kısa vadede Türkiye'nin lider markalarından biri halinegelmek hedefiyle değiştirilen logosu ve yeni dönem stratejileri, İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, BoydakMobilya Grubu olarak, dünya arenasında, tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği,dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Ertekin, "Belirlediğimiz hedeflerde çokciddi mesafeler aldık. Altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2023 vizyonu dahilindeihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsalkimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome, yurt içi ve dışında global hedeflerimizigerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak." dedi.

İstihdam açısından grubun lokomotif sektörünün mobilya olduğunu vurgulayan Ertekin, "Sanayi ve yatırım yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir yandan faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yepyeni başarılara koşarken, diğer yandan en tecrübeli olduğumuz mobilya alanında, yurt içinde ve dışında her yıl milyonlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

BoydakHolding olarak mobilya alanında yaklaşık 1 milyon metrekare üretim alanı ile dünyanın en büyükentegre tesislerinden birine sahip olduklarını aktaran Ertekin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleridoğrultusunda, ekonomik istikrar ve pozitif beklentiler, iş dünyasına pek çok kapı açarken, aynızamanda pek çok sorumluluk da getiriyor. Küresel arenada katma değer yaratmak gerçeğiyle karşıkarşıyayız. Bu rekabette başarının en önemli unsurlarından biri markalaşmak. Markalaşmaalanında sektörde ilkleri gerçekleştiren Boydak Holding, Mondihome markasının yeni kurumsalkimliği ve stratejileriyle tüketicilerine yenilikleri ulaştırmaya devam edecek. İnanıyorum ki yeniiletişim dili, pazardaki uygulamaları, değişen ürün grupları, sunum ortamları ile yakın gelecektemobilya sektörünün liderlerinden biri olacak."

Ertekin, dünyada mobilya üretim hacminin 463 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye'nin küresel pazardaki üretim payının yabancı veri kuruluşlarına göre 5,2 milyar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

"TMSF'den sonra daha karlı hale geldik"

Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye'nin 2,2 milyar dolarlık ihracatının yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak, "Türkiye de bu işin üstüne düşecek, emek harcayacak, vakit harcayacak, pazardaki boşlukları görecek ve değerlendirecek. Çünkü pazarda hala çok ciddi büyüme alanları var." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'ye devredilen şirketler için kamuoyunda şirketlerin nasıl yönetildiği, mevcut ekonomik durumları ve hedefleri konusunda bir merak olduğunu dile getiren Ertekin, Boydak Holding'in bünyesinde 30'a yakın şirketin TMSF'den sonra daha karlı hale geldiğini söyledi.

Ertekin, şunları kaydetti:

"Boydak Holding TMSF yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosu yaklaşık yüzde 100 arttı. İş gücünde kaybımız olmadı. İçinde bulunduğumuz herhangi bir sektörde pazar payımızda gerileme olmadı.

Son 2 yılda Boydak Holding markalarının yaptıkları değişim ve dönüşümle özellikle mobilya sektöründe rakiplerimizi derinden etkiledik. Ayrıca, biz şu anda dünyanın en büyük tek çatı altında üretimi gerçekleşen yatak kumaşı üreticisiyiz. Türkiye'de bir firma düşünün; rakipleri Belçikalılar, 17 farklı tesiste üretim yapıyorlar, biz onların 17 tesiste ürettiği kadar ürünü tek bir tesiste, Kayseri'de üretiyoruz. Dünyada her 10 yatağın üzerindeki kumaşın birinde 'Made in Kayseri' ibaresi var. Yenilebilir enerji noktasında Boydak Enerji ile 300 bin kişilik bir şehri 365 gün aydınlatacak bir enerji yatırımımız var. Şimdi bu yatırımı 310 milyon dolarlık yeni yatırımla yüzde 100 büyütüyoruz. Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası bizim bünyemizde. Hes Kablo'nun günlük bakır kullanımı ortalama 94 tondan 100 tona çıktı. Öte yandan, Türkiye'de 17 tane sünger üreticisi var. Biz tek başımıza diğer 16 firmanın ürettiği süngeri üretiyoruz."

"2023 yılında ise 550 mağazaya ulaşacağız"

MondihomeGenel Müdürü Bilal Uyanık da sektörün en dinamik markalarındanMondihome'un gelecek döneme agresif ve iddialı hedeflerle girdiğini söyledi.

Mondihome'un, yeni logo ve kurumsal kimliğiyle adeta yeniden doğduğunu ifade eden Uyanık, "Sıcak vesamimiyet rengi turuncu ağırlıklı yeni logomuzla, sonsuzluğu ve sevgiyi simgeleyen ve Mondi'ninM harfini hatırlatan kalp ikonu ve modern yazı fontuna sahip logomuz ile yeni bir boyuta kapıaçıyoruz Yenilenen logomuzla sektördeki konumumuzu, markamızın imajını ve algısını çok dahayükseklere taşıyoruz." diye konuştu.

Şu anakadar 120 mağazada yeni logo değişim ve dönüşümünün tamamlandığını bildiren Uyanık, yıl sonuna kadar kalan 190 mağazada da dönüşümün tamamlanacağını aktardı.

Uyanık, Mondihome'a 2020yılı sonuna kadar 50 milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda 2020 yılında, ürettiğimiz tüm ürünleri Mondihome çatı altında üreteceğiz. Diğer taraftan satışnoktalarındaki teşhir alanlarını artırarak 2020 yılında tüketicilerimiz için alışverişi keyfedönüştürecek mağazalar oluşturacağız. Bununla ilişkili olarak 310 olan mağaza sayımızı 2020yılında 420, 2023 yılında ise 550'ye çıkaracağız. İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni yılda yüzde 55 istihdam artışı öngörüyoruz."

Kaynak: AA