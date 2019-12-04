Haberler » Ekonomi » TMSF yönetimindeki Koza Altın, kurumlar vergisi sıralamasında 15 basamak yükseldi - Ekonomi

TMSF yönetimindeki Koza Altın, kurumlar vergisi sıralamasında 15 basamak yükseldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2'nci Başkanı ve Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş, 2017'de kurumlar vergisi sıralamasında 35'inci olan Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin 2018'de ödediği 283 milyon 97 bin 917 lira vergiyle 20'nci sıraya yükseldiğini bildirdi.

04.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:20TMSF yönetimindeki Koza Altın, kurumlar vergisi sıralamasında 15 basamak yükseldi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2'nci Başkanı ve Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali , 2017'de kurumlar vergisi sıralamasında 35'inci olan Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin 2018'de ödediği 283 milyon 97 bin 917 lira vergiyle 20'nci sıraya yükseldiğini bildirdi.
Koza Holding'den yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini, TMSF'ye bağlı olarak sürdüren Koza Altın, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'deki 5 madende üretim gerçekleştirerek, Türkiye'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu karşılıyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altıntaş, holding bünyesindeki Koza Altın İşletmelerinin bu yılın 3'üncü çeyreği sonu itibarıyla net dönem karının 1 milyar 260 milyon liraya ulaştığını ifade etti.
Şirketin TMSF'ye devrinden sonra öz kaynaklarının yüzde 124 artışla 2,9 milyar liraya yükseldiğini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:
"Bizlere emanet olan işletmelerimizin önemli çalışma performansı ortaya koymaları ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor. Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmelerimiz, bu yıl ise toplam 10,8 ton altın üretmeyi hedefliyor. 2017 kurumlar vergisi sıralamasında 35'inci olan Koza Altın İşletmeleri, 2018'de 20'nci sıraya yükseldi. 2018 yılında 283 milyon 97 bin 917 lira kurumlar vergisi ödedik. Devletimize ödenen vergilerin şirketin TMSF'ye devrinden itibaren yüzde 127 arttığı görülmektedir."

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Koza Altın, Altıntaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:40 NATO Zirvesi başladı - Ekonomi
13:30 Coca-Cola Energy Türkiye'de - Ekonomi
13:25 Perakende sektörü ülke büyümesine katkı veriyor - Ekonomi
13:19 Ukrayna Ankara Büyükelçisi Zonguldak'ta - Ekonomi
13:16 Burhaniye'de organik tarım yaygınlaşıyor - Ekonomi
12:33 Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu - Ekonomi
11:06 Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:28 Dolar güne sınırlı düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Ekonomi
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:05 Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:42:18