23.06.2019 17:52
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TMV Afganistan'da kız lisesi ve anaokulu açtı

TMV Afganistan

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde kız lisesi ve anaokulu açtı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde kız lisesi ve anaokulu açtı.
Okulun açılış törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Kandahar Valisi Hayatullah Hayat, aşiret liderleri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Kandahar Valisi Hayat, Türkiye'nin, Afganistan'ın en iyi dostu ve kardeşi olduğunu söyledi.
TMV'nin Kandahar halkına verdiği sözü tuttuğunu ifade eden Hayat, yeni açılan TMV Kız Lisesi'nin bölgenin eğitimine katkı yapacağını belirtti.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, TMV Kandahar kız lisesinin açılmasının Türkiye'nin Afgan halkına ettiği taahhütlerin somut örneği olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin bu seviyeye gelmesinde Türk kadınının katkısının büyük olduğunu dile getiren Ertuğrul, "Biz bu tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz, Afgan kız kardeşlerimizin eğitimine yönelik çabalarımızı giderek yoğunlaştıracağız." dedi.
Konuşmaların ardından TMV Kız Lisesi ve Anaokulu'nun açılışı yapıldı.
Kaynak: AA
Türkiye , Afganistan , Güncel

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