Haberler » Güncel » TMV Afganistan'ın başkentine ilkokul açtı - Haber

TMV Afganistan'ın başkentine ilkokul açtı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilkokul açtı.

14.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:48TMV Afganistan'ın başkentine ilkokul açtı
Maarif Vakfı (TMV) 'ın başkenti 'de ilkokul açtı.
Okulun açılış törenine Afganistan Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, TMV Başkanı Birol Akgün, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Atasay Erongun, Eğitim Ataşesi Mehmet Kiraz, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV mütevelli heyeti üyeleri Selim Cerrah, Cahit Bağcı ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özdil, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Yetkililer, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eğitime açılan okul binasında incelemelerde bulundu.
Modern bir şekilde inşa edilen ilkokulda birinci sınıftan altıncı sınıfına kadar 288 öğrenci eğitim görecek. Türk ve Afgan öğretmenler tarafından öğrencilere Türkçe, İngilizce, Farsça ve Peştunca dilleri öğretilecek.
Okulda, kütüphane, kimya laboratuvarı, bilgisayar sınıfı, müzik sınıfı, tasarım-beceri atölyesi, revir ve rehberlik servisi ile sportif faaliyetlere uygun mekanlar da yer alıyor.

Afganistan, Türkiye, Kabil, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 Gümüşhane'de yol çilesi bitecek - Haber
10:32 (ÖZEL) - 10 KURUŞLUK İHMAL - Haber
10:32 Finike Eroğlu Nuri Camii yükseliyor - Haber
10:31 Kantinler mercek altında - Haber
10:29 Klasik Müzik Şefi Şallıel'den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
14.12.2019 10:40:28