Tmv Fazilet Vahab Afgan Türk Kız Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

Afganistan
'da Türkiye
Maarif Vakfına (TMV) devredilen Şibirgan
Fazilet Vahab Afgan-Türk Kız Lisesi ilk mezunlarını verdi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen 31 öğrencinin mezuniyet törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal
, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.
Törende konuşan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, TMV'nin, başka ülkelerde olduğu gibi Afganistan'daki okullarında da öğrencileri her yönden iyi yetiştirerek camiaya takdim etmek için çabaladığını söyledi.
Eğitimli toplumun her açıdan geliştiğini ifade eden Voyvot, bu nedenle eğitimli nesillerin yetişmesi için TMV olarak eğitime önem verdiklerini belirtti.
TMV Yönetim Kurulu üyesi Türkben de TMV olarak Afganistan'daki eğitim faaliyetlerini daha iyi kaliteyle sürdüreceklerini kaydetti.
TMV'nin kızların eğitimine ayrı bir önem verdiğini dile getiren Türkben, bu konuda ilerleyen zamanlarda farklı eğitim faaliyetleri gerçekleştireceklerini vurguladı.
"Eğitimli bir kız eğitimli bir toplum demektir"
Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay ise Türkiye'nin, dost ve kardeş Afganistan'da eğitimin gelişmesi için başta TMV olmak üzere Yunus Emre
Enstitüsü, TİKA, Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük destek sağladığını aktardı.
Kızların eğitiminin önemine işaret eden Alpay, "Eğitimli bir kız eğitimli bir toplum demektir." dedi.
TMV'nin, Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı olduğunu anlatan Alpay, "TMV Afganistan'da devraldığı okullardaki fiziki şartlarının iyileştirilmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, öğrenci sayısının arttırılması hususlarında hızla gereğini yapmaktadır ki bu okulumuz, çalışmaların ve emeğin en güzel örneğidir." diye konuştu.
Öğrencilerin seslendirdiği şiir ve şarkılarla devam eden tören 31 öğrenciye mezuniyet belgelerinin verilmesiyle son buldu.
Geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı olan lise, "Türkiye Cumhuriyeti
Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Afgan-Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfına Devrine Dair Mutabakat Zaptı" çerçevesinde Cevizcan Valisi'nin talimatıyla 28 Temmuz 2018'de vilayet güvenlik güçleri tarafından teslim alınarak TMV'ye devredilmişti.
Türkiye
16 Aralık 2018 Pazar 15:23