TMV Mezar-ı Şerif Kız Lisesi Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması - MEZAR-I

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Maarif Vakfı (TMV) Mezar-ı Şerif Kız Lisesi tarafından ramazan ayı nedeniyle okullar arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.
Finale kalan öğrenciler için TMV Mezar-ı Şerif Kız Lisesi'nde yapılan ödül törenine Mezar-ı Şerif'teki okulların müdürleri ve veliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan lisenin Müdürü Tülay Çelikçi, yarışmaya kentteki okullardan 25 kız öğrencinin katıldığını söyledi.
Elemelerde 8 öğrencinin finale kaldığını ifade eden Çelikçi, amaçlarının, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel ve düzgün okuyarak anlamını idrak etmesine teşvik etmek olduğunu belirtti.
Çelikçi, "Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak ve bunun gereğini yaşamak bir Müslüman olarak temel vazifemizdir." dedi.
Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncüye tablet takdim edildi.
Kaynak: AA
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