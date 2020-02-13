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TNKÜ Araştırma Hastanesinin bazı bölümleri yenilendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kemoterapi, psikiyatri birimi ve inme merkezi yenilerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

13.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:46TNKÜ Araştırma Hastanesinin bazı bölümleri yenilendi
Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kemoterapi, psikiyatri birimi ve inme merkezi yenilerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı Murat Eren, TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Başhekim Doç. Dr. Nejat Altıntaş katıldı.
Açılışın ardından Başhekim Altıntaş hastanede yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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