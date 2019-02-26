TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni

Kaynak: AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sertifika töreninde, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) akreditasyon denetimleri sonucunda aldığı yüksek puanla Türkiye'de birinci olduğu belirtildi.Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, yaptığı açıklamada, aldıkları sertifikanın Çorlu için anlamlı olduğunu söyledi.Bu belge ile dünya çapında hizmet veren diğer odalara eşit olduklarının görüldüğünü ifade eden Volkan, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar tüm denetimlerden gurur duyacak sonuçlar elde ettik. Bu başarının devamı için A sınıfı hizmet vermeye devam ederek bölgemiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Akreditasyon denetimleri sonucunda en yüksek puanı alarak Türkiye birincisi olmak bizleri çok mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye kaydetti.Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan da çalışmalarının karşılığında önemli sonuçların elde edildiğini belirterek şunları kaydetti:"2018 – 2021 stratejik planımızı akreditasyon sistem maddeleri ışığında hazırladık. Hazırladığımız projelerle birlikte odamızın kurumsal gelişimine büyük önem veriyoruz. Bizler, sanayicisiyle, esnafıyla ilçemizin ekonomik ve sosyal refahının lokomotifi olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. A sınıfı mükemmel oda hizmet belgemizin birincilikle taçlanarak tescillenmesi bizlerin vermiş olduğu emeklerin bir meyvesidir. Üyelerimizden aldığımız güçle, durmadan Çorlu ve bölgemiz için çalışacağız."