TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni - Hisarcıklıoğlu

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un oda ve borsa sistemini tüm dünyaya ihraç edecek konuma geldiklerini belirterek, "Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar." dedi.Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesinin çok önemli olduğunu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların da kendilerini dönüştürüp geliştirdiklerini söyledi.Oda ve borsaların dijital dönüşümle daktilodan online belge veren sistemlere geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bugün itibariyle 17 farklı dilde hizmet verebildiklerini ifade etti.Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların şu ana kadar 800 milyon liranın üzerinde proje desteği kazandırdıklarını dile getirerek, "Akredite oda ve borsalarımız, 28 ülkenin odaları ile beraber proje yürütüyorlar. Hatta yaptıkları projelerle, tüm dünyaki oda borsaların katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar. Odalar ve borsalar girişimcimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldi. Reel sektöre kanaat önderi oldu." diye konuştu."İltimas, torpil yok"Akreditasyon uygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına yükseldiklerini belgelediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Bu belgeyi biz vermiyoruz. Belgeyi ben versem 365 oda ve borsaya akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti ederiz. Belgeleri bağımsız bir kurum veriyor. Yani iltimas, torpil burada işlemiyor. Tüm dünyaya bizim sistemi ihraç edecek konuma geldik. Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda ve borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar. Hatta kanunlarını hazırlamamızı istiyorlar, onları da hazırlıyoruz. Kıskançlık yaparak bilgileri kendimize saklamıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta bizim sistemimizi yürürlüğe koyan ülkeler oldu."Hisarcıklıoğlu, geçen sene 115 oda ve borsada akreditasyon denetimleri yapıldığını, bunlardan 103'ünün belgelerini yenileyebildiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Belgeyi aldık, iş bitti yok. Onlar da kendilerini yeniliyorlar." dedi.Hizmet kalitesini daha da artırmak için üyelerin ve firmaların taleplerinin toplanmasına devam edilmesi gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bizden daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, bunu görmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan kurumlar olmamız lazım. Bu camiaya hizmet, esasında milli bir görev. İnşallah hep birlikte camiamızı ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız." diye konuştu."Hedefimiz birinci sınıf hizmet"TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz da dünyadaki tüm oda yapılarını inceleyerek akreditasyon sistemini Türkiye'ye getirdiklerini, hedeflerinin üyelerine birinci sınıf hizmet sağlamak olduğunu belirtti.Akreditasyonun bunun en önemli adımları arasında yer aldığını dile getiren Yavuz, üyeler ve odalar arasında kurulan bağların gün geçtikçe kuvvetlendiğini söyledi.Yavuz, toplamda 269 oda ve borsanın akredite olduğunu, 365 oda ve borsayı akredite etmeyi hedeflediklerini bildirdi.Bu arada, akreditasyon denetiminde sanayi odası dalında Konya Sanayi Odası, ticaret ve sanayi odası dalında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, ticaret odası dalında Adana Ticaret Odası, ticaret borsası dalında da Kızıltepe Ticaret Borsası birinci oldu.