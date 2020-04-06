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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bir asrı geride bırakan AA, basın meslek ilkelerine bağlı, ilkeli, tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliği ile yeniliklerin ve gelişmelerin aynası olmuştur.

06.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:38
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bir asrı geride bırakan AA, basın meslek ilkelerine bağlı, ilkeli, tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliği ile yeniliklerin ve gelişmelerin aynası olmuştur." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol Kazancı 'ya tebrik mesajı gönderdi.
AA'nın Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar yaptığı ilkeli ve güvenilir haberlerle Anadolu'nun sesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından da milli bir şuurla çalışmalarını yürüten AA'nın, bugün güvenilir bir haber kaynağı ve bir dünya ajansı haline gelmesi, bizler için gurur kaynağı olmaktadır. Bir asrı geride bırakan AA, basın meslek ilkelerine bağlı, ilkeli, tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliği ile yeniliklerin ve gelişmelerin aynası olmuştur. Türk iş dünyası adına, başta şahsınız olmak üzere, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında çalışan bütün kurum mensuplarınıza emekleri için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Kazancı, Türkiye, CEO, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Haberler

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