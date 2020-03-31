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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan işletmelere "kısa çalışma ödeneği" çağrısı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.

31.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:22
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan işletmelere
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, kısa çalışma ödeneği imkanına dikkati çekti.
İşletmelere, çalışanlarını korumaları ve istihdamı düşürmemeleri çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, "İhtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde. Çalışanlarınızı ücretsiz izne göndermek yerine kısa çalışma ödeneğine başvurun." ifadelerini kullandı.
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımında yer verilen TOBB'un hazırladığı videoda ise Kovid-19'a karşı hep birlikte mücadele edileceği vurgulanarak, faaliyetlerini azaltan veya durdurmak zorunda kalan tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneği başvurularının, Çalışma ve İşkur il müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan işletmelere 'kısa çalışma ödeneği' çağrısı Açıklaması - Ekonomi

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