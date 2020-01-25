Haberler » Güncel » TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı' - Haber

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ merkezli olarak yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

25.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:17TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, merkezli olarak yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin bir mesaj yayımlayan Hisarcıklıoğlu, "Elazığ depremi ile tüm vatandaşlarımız derinden üzülmüştür. Burada kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yaktı. Tüm Milletimize geçmiş olsun diyor, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde, her felakette olduğu gibi bu felakette de dayanışma içinde olacağına ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız. Felaketlerin acısını ancak birlik ve beraberlik içinde azaltabiliriz. Allah tekrarından ve beterinden saklasın" ifadesini kullandı. - ANKARA

Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44  Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Elazığ depremi açıklaması
14:44  Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
14:39  Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES'te
14:44  İstanbul-?türk kadınının mücadeleci gücünü yansıttık?
14:44  ELAZIĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEPREM BÖLGESİNDE
25.01.2020 14:53:59