TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Hedefimiz 5 Bin Kadının Eğitime Katılması"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , "En önemlisi de bu eğitimler sonunda bin 500 kadına güven aşılanmış olması. Bu kadınların teknoloji üretebileceklerini görmeleri çok büyük bir kazanım. Hanımefendinin destekleriyle eminim 2019'da çok daha büyük başarılar yakalayacağız. Bu sefer hedefi büyüttük. Projeyi yürüttüğümüz il sayısını 21'e çıkardık. Eğitimlere katılacak kadın sayısını 5 bin olarak hedefliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" lansman töreni gerçekleştirildi. Törende bir konuşma gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektör ve sivil toplumun birlikteliğinden doğan sinerji ile bu alanda geçtiğimiz sene büyük başarılara imza atıldığını kaydetti. 18 ilde bin 500 kadının uygulama yazılımı geliştirme eğitimi aldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu eğitimler sonunda 200'ün üzerinde uygulama geliştirildi. Eğitim alan kadınlardan 100 kişi yazılım kontrol uzmanı olarak işe başladı. En önemlisi de bu eğitimler sonunda bin 500 kadına güven aşılanmış olması. Bu kadınların teknoloji üretebileceklerini görmeleri çok büyük bir kazanım. Hanımefendinin destekleriyle eminim 2019'da çok daha büyük başarılar yakalayacağız. Bu sefer hedefi büyüttük. Projeyi yürüttüğümüz il sayısını 21'e çıkardık. Eğitimlere katılacak kadın sayısını 5 bin olarak hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşacağımızdan kuşkum yok. Teknolojiye daha fazla kadın eli değecek Zenginliğin kadınların yetkinliklerini arttırmak ve onları ekonomide ön plana çıkarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bakınız, kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkelerinde yüzde 60'ın üzerinde; Türkiye 'de ise ancak yüzde 30 seviyesinde. Yani çalışma çağındaki kadınların ancak üçte biri ekonomide aktif. Bu tabloyu değiştirmeliyiz" şeklinde konuştu."Zengin olmak için, niceliği nitelikle birleştirmeliyiz"Türkiye'nin en büyük kadın girişimci ağının 2007 yılında kurulduğunu hatırlatan Hisaarcıklıoğlu, "O dönemde Türkiye'deki işverenlerin sadece yüzde 6'sı kadındı, bu rakam şu anda yüzde 10'a çıktı. O dönemde tüm oda ve borsalarımızda sadece 1 başkan, 9 yönetim kurulu üyesi, 93 meclis üyesi kadındı. Şu anda 9 başkan, 48 yönetim kurulu üyesi, 235 meclis üyesi kadın girişimci. Oda ve Borsalarımızda görev alan kadın girişimci sayısı 3 kat arttı. İş hayatına kadınlar yön vermeye başladı. Bu artışta TOBB Kadın Girişimci Kurullarımızın emeği çok büyük. Allah'a çok şükür attığımız tohum tuttu. Ama gidecek daha uzun bir yolumuz var. Zaten bizim dinimizde, kültürümüzde, kadını eve kapatmak yoktur. Peygamberimizin yaşantısını örnek almak, Allah'ın elçisinin yolundan gitmek isteyen, kadınlarımıza destek olmak durumundayız. Teknolojideki ilerleme, iş yapma biçimlerini değiştiriyor. Yepyeni iş modelleri, bütün ezberlerimizi bozuyor. Yeni nesil teknoloji şirketleri, yüz yıllık dünya markalarının önüne geçiyor. Bu yeni dünyada, "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi", 3 nedenle çok önemli. Teknoloji, dünyanın her yerinde erkeklere, özgü bir alan olarak algılanıyor. Geleceği Yazan Kadınlar'ın başarısı, bu algının ne kadar yanlış olduğunu ispat ediyor. Ön yargıları yıkıyor. İkincisi, nüfus avantajımızı fırsata çevirmek için böyle projelerin sayısını arttırmalıyız. Zengin olmak için, niceliği nitelikle birleştirmeliyiz. Bugün, yazılım geliştirmeyi biliyorsanız, geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz. Çalışmak bir yana, böyle şirketler kurabilirsiniz. Yazılımcı sayımız ne kadar fazla olursa, milyar dolarlık start-up'ların bizden çıkma ihtimali de o kadar yüksek olur. Üçüncüsü, yeni nesillerin 21'nci yüzyıl becerilerini kazanacakları tek yer, öğretim kurumları değil. Okuldan mezun olana kadar ihtiyaç duyulan nitelikler değişiyor. Bugün hızlı balık, büyük balığı yutuyor. O yüzden 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi' gibi, alternatif eğitimlerin önemi her geçen gün artıyor. Bu noktada Turkcell 'i Türkiye'nin insan kaynağına yatırım yaptığı için kutlarım. İşte bu özel sektör vizyonudur. Her şeyi devletten bekleyeceğimiz zamanlar artık çok gerilerde kaldı. Özel sektör-sivil toplum ve kamu iş birliği verimliliği muazzam arttırıyor. Eğitimden sağlığa birçok alanda, özel sektör ve sivil toplum üzerine düşeni yapıyor. Bu projeye dahil olan illerdeki oda ve borsa başkanlarım projemizi sahiplenmeselerdi bu başarı yakalanamazdı. İllerindeki genç kızlarımıza projeyi duyurdu, eğitimlere katılmaya teşvik etti. Eğitimlere ev sahipliği yaptı. Teknolojiye ve ekonomide kadın-erkek eşitliğine inanan başkanlarıma destekleri için teşekkür ederim. Bu vizyonlarından dolayı kendileriyle iftihar ediyorum" diye konuştu. - ANKARA