Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara çağrı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında Kredi Garanti Fonunun (KGF) kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını ancak bu kredilerin bankalar tarafından finansman sorunu yaşayan...

07.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:00
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara çağrı Açıklaması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında Kredi Garanti Fonunun (KGF) kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını ancak bu kredilerin bankalar tarafından finansman sorunu yaşayan firmalara ulaştırılmasında sıkıntılar olduğunu belirterek, "Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçtiğine, bu dönemde Türkiye'de de birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğuna işaret etti.
Birkaç sektör dışında tüm firmalarda ciddi ciro kayıpları olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, devletin bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladığını hatırlattı.
Hisarcıklıoğlu, bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri olduğuna dikkati çekerek, her üç tedbirin de firmaların faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli olduğunu belirtti.
Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Ancak 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denilip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımıza değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum; bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara çağrı Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı Haberler
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:44: Sultangazi'de pazarda maske satışı - Haber 11:44: Şırnak'ta köyler dezenfekte ediliyor - Haber 11:44: Başkan Tütüncü'den pazarlarda virüs tedbirleri denetimi - Haber 11:44: Esenyurt'ta işlenen cinayetin zanlısı yakalandı - Haber 11:43: Mersin'de merdiven altı maske ve tulum imalathanesine baskın - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler