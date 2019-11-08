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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Piyasa dönmeye başladı, iyiye doğru gidiyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

08.11.2019 23:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:30TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'ın ilçesine Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Meclis Başkanı Erdim Noyan ile meclis ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oda yöneticileri ve personel ile program anısına fotoğraf çektirerek Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan'ı makamında ziyaret etti.

Program sonunda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Yüzde 5 büyüme bekleniyor. Bu tabii ekonomimizi olumlu yönde pozitif yönde etkiliyor. Şu anda banka kredileri faizleri düşmeye başladı. Bankalarda yavaş yavaş hareketlilik başladı. Piyasa dönmeye başladı ve umudumuz ve gelecek açısından iyi olacak inşallah. İyiye doğru da gidiyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ise, "190 ülkeye 190 ülkedeki bizim muhataplarımıza iş dünyası olarak bizler işçiler işçi sendikalarına, memurlar memur sendikalarına, esnaf kuruluşlarımız, esnaf kuruluşlarına, ziraat odalarımız ziraat odalarına bütün dünyadaki ziraat odalarına Barış Pınarı Harekatı'nın nasıl haklı olduğumuzu anlatan mektupları gönderdik" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Çorlu TSO ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan eski meclis başkanı ve Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu eski sanayi bakanı Ali Coşkun ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de yer aldılar.

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ile Meclis Başkanı Erdim Noyan protokol üyelerine ziyaret anısına çeşitli hediyeler ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na üzerinde adı yazılı Çorluspor 1947 forması ile atkısı hediye etti. Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla ilçeden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Meclis Başkanı, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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