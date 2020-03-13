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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsalardan ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istedi.

13.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:35
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsalardan ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi. 81 ildeki oda ve borsalara yazı gönderdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri cezaları vermelerini istedik. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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