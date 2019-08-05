Haberler» Güncel» Haber

TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu'dan heyecanlandıran paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuyla (TOGG) bir araya geldi.

05.08.2019 12:54 TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu'dan heyecanlandıran paylaşım
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuyla (TOGG) bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOOB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuyla bir araya geldi. Toplantıda yerli otomobilin ilk prototip modeli incelendi.

TOBB Başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik." - ANKARA

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47   Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaştı
14:47   Yetim çocuklara bayram öncesi hediye
14:47   Binali Yıldırım Bayındır'da
14:47   Bursa'da orman yangını (2)
14:46   Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' coşkusu
14:45   13 yaşındaki Mehmet kayıptı: Kötü haber geldi
14:45   Doğa yürüyüşünde çaya düşüp, boğuldu