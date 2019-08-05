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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu'dan heyecanlandıran paylaşım

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu'dan heyecanlandıran paylaşım Yerli otomobilin ilk prototip modeli incelendiANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuylabir araya geldi.

05.08.2019 20:43
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu'dan heyecanlandıran paylaşım
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu'dan heyecanlandıran paylaşım
Yerli otomobilin ilk prototip modeli incelendi
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuylabir araya geldi.
Sanayı ve Teknoloji Bakanı Varank, TOOB Başkanı Hİsarcıklıoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuyla bir araya geldi. Toplantıda yerli otomobil'in ilk prototip modeli incelendi.
TOBB Başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik."

Mustafa Varank, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

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