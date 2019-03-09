TOBB Bilecik İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur, Bayanları Unutmadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Bilecik
İl Genç
Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ertan Onur, oda personeli bayan çalışanlara çiçek verdi.
Onur, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalışan bayan personellerin günü kutlayarak onlara çiçek vererek, görevlerinde başarılar diledi. Kadınlar bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Onur, tüm kadınların 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. - BİLECİK
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Kaynak: İHA