TOBB'da 'Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü' imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu arasında 'Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü' imzalandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri arasında 'Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü' imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın imza attığı protokol, TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin eğitilmesi ve iş dünyasına kazandırılması yolundaki bu protokolü çok önemsediğini ifade ederek, "Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın umudu olan gençlerimiz adına bu güzel başlangıç bizlere için çok önemli ve kritik bir başlangıç. Bakanlık olarak ana alanımız gençlerimiz, sporcularımız. Özellikle de gençlerimizi yarınlara daha donanımlı hazırlamak. Bu vesileyle gençlerimizin, sanatla, sporla, eğitimle iş hayatına atılmaları ve hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olmaları için projeler üretiyoruz. Bu iş birliklerini de hem güçlü hem de etkili bir şekilde gerçekleştirme çalışmalarımız var. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi sonrası bu iş birlikleri çok daha hızlı bir hal aldı. Bakanlığımızın diğer kurumlarla iş birliklerimiz ilerliyor. Bugün de TOBB'la bu protokolü gerçekleştiriyor olmak çok önemli" ifadelerini kullandı."TOBB'a şükranlarımı sunuyorum, bu konularda asla elini taşın altına koymaktan çekinmiyor"Gençlik ve Spor Bakanlığının amacının gençleri nitelikli yetiştirmek olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'nin genç nüfusunun öneminden bahsetti. Kasapoğlu, "Amacımız, gençlerimizi her türlü imkanı önlerine sererek nasıl daha güçlü yetiştirebiliriz sorusuna cevap aramaktı. İnsan kaynağımız ve genç nüfusumuz Avrupa'nın en genç, dünyanın da en genç nüfusları arasında yer alması bizim için çok önemli. Bu manada hepimize görevler düşüyor. TOBB'a şükranlarımı sunuyorum bu konularda asla elini taşın altına koymaktan çekinmiyor. Bu protokol çerçevesinde hem girişimcilik, hem girişimcilik öncesi staj çalışmaları, mentörlük faaliyetleri noktasında kapsamlı bir iş birliği var. Bu iş birliği gençlerimiz için çok önemli bir fırsat. Girişimciliğin eğitimi tabii ki oluyor, bu girişimcilikler gençlerimize yeni imkanlar sunacağız" diye konuştu."Bazı gençlerimiz girişimci olarak iş dünyasına adım atarken bazı gençlerimiz staj sonrası istihdam olanaklarına kavuşmuş olacaklar"Öğrenci yurtlarında 700 bine yakın öğrenci ağırlandığını sözlerine ekleyen Kasapoğlu, imzalanan protokol sonrasında öğrencilerin iş dünyasına atılabileceğini ve istihdamlarını sağlayabileceğini belirtti. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin birçok alanda zirveyi hedeflediğini ifade ederek, "700 bine yakın öğrencimiz var öğrenci yurtlarında. Bir otel konforunda, bir aile sıcaklığında öğrencilerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yine onların okul sonrası ikinci bir üniversite ortamı sağlayarak öğrencilerimizi yarınlara hazırlama çabamız var. Bir yazılım söz konusu. Bu yazılım vesilesiyle staj talebi olan firmalar taleplerini bize iletecekler. Bu firmaların ilettikleri bilgiler, gençlerimizden bize gelen talepler doğrultusunda bu modülleri hızlı bir şekilde gençlerimizi, iş dünyasının hizmetine sunacağız. Burada gençlerimiz için güzel bir imkan var hem de iş dünyası için güzel bir imkan söz konusu. Bu çerçevede bazı gençlerimiz girişimci olarak iş dünyasına adım atarken bazı gençlerimizse staj sonrası istihdam olanaklarına kavuşmuş olacaklar. Ortada samimi bir gayret var. Bu çabalarla, inançla, azimle, sabırla ülkemizi özlenen hedeflere kavuşturacağız. Ülkemiz pek çok alanda bir ivme ortaya koyuyor. Pek çok alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz. Hiçbir potansiyelimizi heba etmememiz lazım. Her gencimiz bizim için çok değerli, onların bir tanesini heba etmeye yüreğimiz el vermez. Gençlerimizi her alanda güçlü yetiştirme inancımız var. Bugünkü protokolü gençlerle buluşturmaya katkı veren TOBB'a teşekkür ediyorum" dedi."Ülkemizin en büyük STK'sıyız"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Kasapoğlu'nu gençlerin örnek almaları gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Kasapoğlu'nun eğitim geçmişi, özel sektördeki tecrübesi ve sonrasında üstlendiği kamu görevindeki başarılarından bahseden Hisarcıklıoğlu, sporun tabana yayılmasını ve Türkiye'nin çok sayıda spor tesisi kazandırılmasında önemli payın Bakan Kasapoğlu'na ait olduğunu hatırlatarak, "2009'da çıktığımız bu yolda 81 ildeki yapılanmamızla genç girişimcilik alanında ülkemizin en büyük, en yaygın STK'sıyız. Bugün TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) olarak 8 bin kişilik büyük bir aileyiz. Sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda, ülkemizde girişimcilikte farkındalığın artmasını sağladık. Girişimci olmayı popüler hale getirdik. Birçok değerli projeye öncülük ettik. Birçok projenin hayata geçmesini sağladık. Genç girişimcilerimiz ve kadın girişimcilerimiz, 81 ilde girişimcilik ekosistemini kurmak için çalıştılar. Yeni girişimciler çıkmasını sağladılar. Çünkü biliyoruz ki ülkenin ve milletin refahı ve zenginliği için girişimcilik çok önemli" diye konuştu."Dünyayı değiştiren inovasyonlar hep gençlerden çıkıyor"Ekonominin gücünü girişimcilerin gücüyle eşdeğer gördüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Girişimciler ne kadar güçlüyse ekonomi de o derece güçlü ve rekabetçi olur. Yeni fikirler, dünyayı değiştiren inovasyonlar, hep gençlerden çıkıyor. İşte bu nedenle ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi misyon edindik. Hükümetimiz de bu konuda bizleri yalnız bırakmadı, pek çok destek mekanizmasını hayata geçirdi. Girişim sermayesi yaygınlaştı. Pek çok kuluçka merkezi kuruldu. Melek yatırımcı ağları başlatıldı" ifadelerini kullandı."Bakanım sizle de tüm bu konularda aktif çalışmak istiyoruz"Bakan Kasapoğlu'na hitap ederek, bu konularda aktif çalışmalar yürütmek istediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bakanım, sizle de tüm bu konularda aktif çalışmak istiyoruz, biz buna hazırız. İşte Genç Girişimci Kurullarımız gayet aktif çalışıyorlar. Üniversitelerde girişimcilik panelleri gerçekleştirdiler. Online girişimcilik eğitimleri verdiler. Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği haline gelen G-3 forumuyla, girişimciliği Anadolu'ya yaydık. Girişimcileri, girişimci adaylarını, yatırımcıları ve montörleri bir araya getirdik. Amazon ile e-ticaret ve e-ihracatı tanıttık. Facebook ile girişimcilere destek merkezleri kurmaya başladık. İlk etapta Facebook ile İstanbul'da birlikte bir girişimcilik merkezi açtık. 12 ilde daha benzer merkezler açacağız. Bizde elimizi taşın altına koyduk, TOBB ETÜ GARAJ'ı kurduk. Burada uzman, yatırımcı, fikir sahibi bir araya gelmekte. Bedava ofis, danışmanlık, yatırımcılarla buluşma imkanları mevcut. Ayrıca TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Hocalarımıza, buluşlarını ticarileştirmek için destek sağladık" dedi."Türkiye'nin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için çalışacağız"İmzalanan protokolün 81 ilden gelen Genç Girişimci Kurullarının şahitliğinde gerçekleşmesinin öneminden bahseden Hisarcıklıoğlu, "Projeyi yerelde sahiplenecek asli unsurlar Genç Girişimci Kurul Başkanlarımız. Yapacağımız iş çok net. Türkiye'nin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için çalışacağız. Çünkü gençler hepimizin geleceğimiz. Zenginleşmek için bugünün ve geleceğin gençlerini, daha donanımlı hale getirmek için yoğun bir çaba harcamalıyız. Bakanlığımız ve Birliğimiz uzun soluklu bir iş birliğine başlıyor. Bakanlığımızla iş birliği içinde gençlere girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Girişimciliğin eğitimi mi olurmuş demeyin. Oluyor. Her işin bir inceliği var. Özellikle teknoloji tabanlı bir iş yapacaksınız bazı temel kavramlara hakim olmak zorundasınız. Başka bir şey daha yapacağız. Eğitimlere ek olarak illerimizdeki başarılı girişimcileri bakanlığımızın uhdesindeki gençlerimizle buluşturacağız. Rol model olmak çok önemli. Bir insan tanırsın, o insandan bir söz duyarsın, hayatın değişir. Pek çok başarılı girişimci işini birinden etkilenerek kurmuştur. Girişimciliğe ek olarak bir işimiz daha var. O da gençlerimize staj imkanı sağlamak. Türkiye'deki tüm şirketler oda ve borsalarımızın üyesi. Nitelikli elemana ihtiyacı olanların tümü de yine bizim üyemiz. Nitelikli elemanın yetişmesi için ön koşul tabii ki staj. Gençler okul çağlarında bir işletmede çalışırsa ayakları yere daha sağlam basar. Ne istediğini bilir. İş hayatından beklentilerini şekillendirir ve eğitim hayatına da ona göre yön verir" diyerek geliştirilen yazılım hakkında açıklamalarda bulundu.Hisarcıklıoğlu, yazılım hakkında şunları söyledi:"Bu çerçevede bir yazılım geliştiriyoruz. Bu yazılım üzerinden şirketlerin stajyer taleplerini toplayıp Bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlığımız da talepleri gençlere duyuracak. Gençler staj başvurularını yapacak. Üyelerse başvuruları değerlendirdikten sonra uygun gördükleri adayları staja kabul edecekler." - ANKARA