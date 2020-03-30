TOBB'dan 'muayene süresi geçen araç' açıklaması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, oda ve borsalardan gelen talep doğrultusunda, muayene süreleri geçen araçların yetki belgelerinden düşüm işlemlerini erteledi" açıklamasında bulundu.
30.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:52
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, oda ve borsalardan gelen talep doğrultusunda, muayene süreleri geçen araçların yetki belgelerinden düşüm işlemlerini erteledi" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi