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TOBB'dan oda ve borsalara 'virüs' yazısı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istedik" açıklamasında bulundu.

13.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:23
TOBB'dan oda ve borsalara 'virüs' yazısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istedik" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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