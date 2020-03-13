TOBB'dan oda ve borsalara 'virüs' yazısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istedik" açıklamasında bulundu.
13.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:23
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istedik" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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