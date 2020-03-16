TOBB'dan şirketlere çağrı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
16.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:33
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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