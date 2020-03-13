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TOBB haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmasını işletiyor

TOBB, oda ve borsa başkanlarına gönderdiği yazı ile haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmalarının harekete geçirilmesini istedi.

13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:28
TOBB haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmasını işletiyor
TOBB, oda ve borsa başkanlarına gönderdiği yazı ile haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmalarının harekete geçirilmesini istedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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