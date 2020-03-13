TOBB haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmasını işletiyor
TOBB, oda ve borsa başkanlarına gönderdiği yazı ile haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmalarının harekete geçirilmesini istedi.
13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:28
TOBB, oda ve borsa başkanlarına gönderdiği yazı ile haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmalarının harekete geçirilmesini istedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Ekonomi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Ekonomi
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Ekonomi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü