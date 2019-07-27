TOBB Kadın Girişimciler Batı Karadeniz Bölge Başkanlığına Alpboğa seçildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Batı Karadeniz Bölge Başkanlığına Nuray Alpboğa seçildi.27.07.2019 15:14
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Batı Karadeniz Bölge Başkanlığına Nuray Alpboğa seçildi.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, TOBB İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitesi Başkanlarının katılımları ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarında görev yapacak temsilcilerin belirlenmesi amacıyla bölge temsilciliği seçimlerinen TOBB tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Seçimlerde Türkiye genelinde TOBB'a bağlı odaların 13 bölgeye ayrıldığı aktarılarak, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yapılan seçimde Samsun, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Zonguldak icra komitesi başkanlarının oy kullandığı bildirildi.
Yapılan seçimler sonucunda TOBB Karabük Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Alpboğa'nın, TOBB Kadın Girişimciler Batı Karadeniz Bölge Başkanlığına seçildiği kaydedildi.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, TOBB İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitesi Başkanlarının katılımları ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarında görev yapacak temsilcilerin belirlenmesi amacıyla bölge temsilciliği seçimlerinen TOBB tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Seçimlerde Türkiye genelinde TOBB'a bağlı odaların 13 bölgeye ayrıldığı aktarılarak, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yapılan seçimde Samsun, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Zonguldak icra komitesi başkanlarının oy kullandığı bildirildi.
Yapılan seçimler sonucunda TOBB Karabük Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Alpboğa'nın, TOBB Kadın Girişimciler Batı Karadeniz Bölge Başkanlığına seçildiği kaydedildi.
Batı Karadeniz, Karabük, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA