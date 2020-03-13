Menü
Haberler ›› Güncel ››TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı Mersin'de yapıldı - Güncel

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı Mersin'de yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı, Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'nun ev sahipliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi.

13.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:25
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı Mersin'de yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı, Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'nun ev sahipliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi.

Toplantıya, Adana, Gaziantep , Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye illerindeki kadın girişimciler kurulu başkanları ve icra komitesi üyeleri katıldı. Bölgesel yapılan çalışmaların ve önümüzdeki dönem hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda, Gaziantep'ten TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, İcra Kurulu Üyeleri Burcu Bilici, Derya Özkara, Eltaf Kuyucu, Jülide Eren ve Mine Özmen yer aldı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun temel hedefleri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması olduğunu kaydeden TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, "Bunun için gerekli enerjiyi oluşturmak amacıyla diğer illerimizdeki kurul üyeleriyle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Üretimin vazgeçilmez parçalarından birisi kadınlarımızdır. Halihazırda kadınlarımız ekonomimize değer katıyor. Ancak kadın girişimci sayısını arttırmak zorundayız. Kadınlar olarak bölgesel çalışmalarla çok daha güzel işler yapabilir, bu sinerjiyle daha fazla girişimci kadına ulaşabilir, büyük projelere imza atabiliriz. Amacımız bizden sonra gelecek kadın girişimcilere ışık tutmak, teşvik etmek ve rol model olmak. İnşallah bu yolda çalışmaya ve birlik içerisinde başarılı projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğu Akdeniz, Gaziantep, Mersin, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Güncel
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü