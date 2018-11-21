Tobb, Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

AK Parti Denizli Milletvekili
Şahin Tin, oda, borsa ve birliklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin siyasi yaşama katılımın önünü açtıklarını, bu süreçlerde yaşanan hak kayıplarının ortadan kaldırıldığını kaydetti.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Tin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, oda, borsa ve birlikler ile sivil toplum kuruluşlarının, toplumun nabzını tutan, beklentilerinden haberdar olan, çözüm yollarını da bilen teşekküller olduklarını belirtti.
Görüşülen tasarı ile STK
yöneticilerinin genelde ve yerelde siyasette aktif rol almasının önünü açtıklarını ve teşvik edici nitelikte olmasını sağladıklarını dile getiren Milletvekili Tin, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:
"Oda, borsa ve birliklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin siyasi yaşama katılımının önünü açıyoruz. Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerine, aday olamamaları veya seçilememeleri halinde eski görevlerine dönme imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde bahse konu teşekküllerin başkanı ve yönetim kurulu üyesi seçilenlerin hak kaybına uğramalarının önüne geçmiş oluyoruz. Böylelikle demokrasinin 'kazanılmış hakların devlet güvencesinde olduğu' ilkesini de uygulamış oluyoruz. AK Parti olarak, her zaman demokrasiyi tabana yaymanın, ülke yönetimine katılımı en yüksek seviyelere çıkarmanın yollarını aradık ve bu noktada çözüm üretmeye çalıştık."
Ak Parti,Milletvekili
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:00