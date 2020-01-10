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TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

TOBB Perakende Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

10.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:53TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti
TOBB Perakende Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Seçim sonucunda Meclis Başkanlığına Alp Önder Özpamukçu seçildi. Meclis Başkan Yardımcılığı görevine ise Galip Aykaç seçildi.

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Perakende Sektörü Meclis seçimleri gerçekleştirildi. TOBB Hizmet Binası'nda 9 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen seçim sonrası kazanan Alp Önder Özpamukçu önceki dönem meclis başkanlığı görevini yürüten Mehmet Nane'den görevi devraldı. Özpamukçu, seçim sonrası yaptığı konuşmada, sektörün güveni için teşekkür ederken, sektörü ilgilendiren konularla ilgili teknik çalışmaların yapılmasında ve yapılan çalışmaların ilgili mercilere sunulmasında sektör meclislerinin öneminden bahsetti. Alp Önder Özpamukçu, önceki dönem Başkanlığı yürüten Mehmet Nane 'ye, TOBB sektör meclisinin etkin bir şekilde çalışması konusundaki desteklerinden dolayı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay'a ve emek veren TOBB çalışanlarına teşekkür etti. Özpamukçu, yeni dönemin de sektörü oluşturan tüm tarafların bir arada verimli bir şekilde çalışması ile uyum içinde yürütüleceğini belirtti. Özpamukçuaynı zaman da Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun (TAMPF) da Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir. - İSTANBUL

Mehmet Nane, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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