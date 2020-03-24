Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı - Ekonomi

TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı.

24.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:52
TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı.
TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulunca sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması kararı alındı.
Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında sona erecek söz konusu raporların geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 olarak belirlendi.
Mart ve nisan aylarında ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları ise devam edecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Ekonomi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek Ekonomi
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:54: Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz - Ekonomi 13:53: "Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelde 150 milyar dolar sağlayabilir" - Ekonomi 13:52: Shell harcamalarını 5 milyar dolar azaltacak - Ekonomi 13:44: KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı - Ekonomi 13:42: Manisa'da öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor - Ekonomi 13:08: Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak - Ekonomi 12:58: PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak - Ekonomi 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 11:56: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37: Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 11:22: Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi
Loading