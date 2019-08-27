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Tobb tççü meclisi başkanı dr. tamer saka oldu

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz ayı başından bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri (TÇÇÜ) Meclis toplantısında Başkan olarak seçildi.

27.08.2019 16:14 Tobb tççü meclisi başkanı dr. tamer saka oldu
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz ayı başından bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri (TÇÇÜ) Meclis toplantısında Başkan olarak seçildi.
Aynı zamanda Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı olarak da görev yapan Tamer Saka,  "Bir önceki Meclis Başkanımız ve değerli büyüğümüz Sayın Nihat Özdemir'e meclisimizde bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ediyor, bundan sonrasında da oluşturacağımız sinerji ve işbirliğiyle, ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğimize inanıyorum. TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanı göreviyle sizlerle birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.


- İstanbul

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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