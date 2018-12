12 Aralık 2018 Çarşamba 19:51



TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclis ToplantısıTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu : "Vakıf üniversiteleri eğitimde eşitsizliği azaltıyor, fırsat eşitliği sunuyor""Üniversitelerdeki bölümler ve programlar da geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeli ve değiştirilmelidir"ANKARA - TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclis Toplantısı'na katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " Vakıf üniversiteleri eğitimde eşitsizliği azaltıyor, fırsat eşitliği sunuyor" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclis Toplantısı'na katıldı. TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanı ve üyeleriyle vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti başkanları ve rektörlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu YÖK başkanının her meseleyi dinleyip, çözüm ürettiğini kaydederek, " Son dönemde Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Kurulu Yönetmeliği gibi birçok düzenlemeyi ve uygulamayı da hayata geçirdiler. Denetim süreçlerinin başlamasını olumlu buluyoruz Kurulun bağımsız olmasını destekliyoruz.TOBB ETÜ olarak denetime kendimiz gönüllü olduk. Gelen kalite denetim kuruluyla ben de görüştüm. Yükseköğrenim Kurumu'nu fiilen tecrübe ettik ve gayet memnun kaldık. Üniversitelerin birbirini tanımasını ve birlikte çalışmasını sağlayan önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bu vizyoner yaklaşımından dolayı YÖK Başkanımıza hepimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Vakıf üniversiteleri eğitimde eşitsizliği azaltıyor, fırsat eşitliği sunuyor""Eğitim sadece geçmişin ya da bugünün meselesi değil, geleceğin meselesidir" diyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün eğitimde alacağınız bir karar sadece bugünü değil, gelecek on yılları etkiler. Eğitim aynı zamanda bir insanın hayat akışını en çok etkileyen olgudur. Alınan ilk eğitimden, hayatı şekillendiren yükseköğretime kadar, eğitim sisteminin içinde insanlar yoğurulur. Hatta hayat boyu öğrenme sayesinde, son nefesimize kadar eğitim devam eder. Bir insanın karakterinin oturmasında, hayata bakış açısının oluşmasında, ilk eğitimin önemi şüphesiz büyüktür. Ancak insanın meslek edinmesinde, beceri kazanmasında, gelecek vizyonunun oluşmasında, yükseköğretimin payını hiç kimse inkar edemez. Dolayısıyla yükseköğretim hem bireylerin hem de ülkelerin gelecek vizyonlarının oluşmasında en temel yapı taşıdır. Bugün ülkemizdeki yükseköğretimi ele alacağız.Vakıf üniversiteleri özelinde konuyu daha detaylı tartışacağız. Bugün sayısı 76'ya yükselen vakıf üniversiteleri, yükseköğretimde önemli bir misyonu yerine getiriyor. Hem devletin üzerinden ciddi bir mali yükü kaldırıyor, hem de dünya sıralamasında ülkemizi yukarı taşıyor. Dünyada ilk 500 içinde 5 Türk üniversitesi var Bunlardan 3'ü vakıf üniversitesi. Ayrıca yükseköğretimde, akademik rekabet açısından da vakıf üniversitelerini çok önemsiyoruz. Vakıf üniversiteleri eğitimde eşitsizliği azaltıyor, fırsat eşitliği sunuyor. Ülkemizin geleceğini oluşturacak bugünün gençlerinin yetiştirilmesinde, vakıf üniversiteleri olarak kendimizde sorumluluk hissediyoruz. Çünkü faaliyetlerimizi yürütürken, ticari bir kaygı gütmeden, gerçek bir vakıf anlayışıyla çalışıyoruz. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine ulaşmasında en çok ihtiyaç duyduğumuz alan beşeri sermayedir. Bu beşeri sermayeyi de, nitelikli bir yükseköğretimden geçmiş gençlerimiz oluşturur. İşte biz bu vizyonla vakıf üniversiteleri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.""Üniversitelerdeki bölümler ve programlar da geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeli ve değiştirilmelidir"Kaynak kullanım planlamasına değinen Hisarcıklıoğlu, " Bu çerçevede, üniversitelerimizin kontenjanlarının, iş dünyamızın ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenmesinde fayda görüyoruz. Çünkü boş kalan her bir kontenjan ülkemizin kaynaklarının heba olması demek. Üniversitelerdeki bölümler ve programlar da geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeli ve değiştirilmelidir. Temel olarak eğitim ve istihdam ilişkisi etkin bir şekilde tesis etmeliyiz. Yeni dönemdeki politikalarımızı buna göre belirlemeliyiz. Meslek Yüksekokullarını da bugünün ihtiyaçlarına göre yenilemeliyiz. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanı buradan sağlamalıyız. Üniversitelerimizde yüksek lisans ve doktora programlarını, araştırmacı sayımızı artırmak için daha çok desteklemeliyiz. Teorik eğitimin, pratik eğitimle birleştirilmesine özel önem vermeliyiz. İşte tam da bu noktada üniversitelerimizde ortak eğitim programları kesinlikle yaygınlaştırmalı ve devlet tarafından da desteklenmesi hayati önem taşımaktadır. Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası temsilcileriyle, üniversiteleri, açık inovasyon merkezleri haline getirmeliyiz. Üretimde, ticarette ve tarımda yaşanan sıkıntıları buralarda çözmeliyiz. Üniversiteleri birer girişimcilik merkezi haline getirmeliyiz. Zira daha zengin daha müreffeh bir Türkiye için bizim daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak en önemli platformlar da üniversitelerdir. İşte bu sebeple, üniversiteler bünyesindeki teknokentleri, teknoparkları, inkübasyon merkezlerini, teknoloji transfer ofislerini çok önemsiyoruz. Yükseköğretimde çekim merkezi olmalıyız. Türkiye, İtalya ve Çin arasında en büyük sanayi ülkesiyse, bunu yükseköğretimde de başarmalıyız. Bu coğrafyadaki başarılı gençleri lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile ülkemize daha çok çekmeliyiz. İnanın tüm bunları yapmak, hayata geçirmek zor değil. Yeter ki biz ele ele verelim, ortak akıl ve istişare ederek birlikte çalışalım. Bunları sağladığımızda, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den daha çok üniversite girecek. Listedeki Türk üniversiteleri daha üst sıralara çıkacak" şeklinde konuştu."Yükseköğretim kurumlarının sayısı son yıllarda hem vakıf da hem devlette ciddi oranda arttı" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prpf. Dr. Yekta Saraç ise"Şu anda 206 yükseköğretim kurumu var Türkiye'de. Bunların sayısı son yıllarda hem vakıf da hem devlette ciddi oranda arttı. Toplam öğrenci sayımız da 8 milyonu aştı. Yükseköğretimdeki büyüyen öğrenci sayısı ve yükseköğretime erişimde de 138 ülkenin 106'ncısıyız. Toplam kontenjanımızn yaklaşık yüzde 19'u vakıf yükseköğretim kurumlarında bulunuyor" açıklamasında bulundu.