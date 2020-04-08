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TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla video konferans...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

08.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:31
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla video konferans...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Koronavirüs Covid-19 nedeni ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile mevcut duruma ilişkin istişarelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Covid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, bu süreçte önceki dönemlerde olduğundan daha çok Oda ve Borsalara görev düştüğünü ve bu anlamda Oda ve Borsaların görüş, öneriler ve taleplerini almaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin ve çalışmaların, sektörün üzerindeki etkilerini azalttığını da vurgulayarak, "Tüm dünyayı etkileyen bu salgının, ülkemiz üzerindeki olumsuz hareketlerini de Allah'ın izni ile birlik ve beraberlik içerisinde atlatacak güçteyiz" dedi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa Erzurum'dan bağlanan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise" Üyelerimizin talep, öneri ve sıkıntılarını geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de canlı bağlantı ile TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na bir kez daha aktarma fırsatı yakaladık. Bu konuda başta Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve sundukları destek paketleri esnafımız için bir can suyu olmuştur. Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından mustarip durumda. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Ülkemiz de buna karşı topyekün mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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