TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yavuz: "Sanayi Devrimi'ni ıskaladık fakat e-ticareti...

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, "200 yıl önce Sanayi Devrimi'ni ıskaladık. Bunun sıkıntısını hala yaşıyoruz. Sanayi devrimini kaçırdık ama elektronik ticaret devrimini kaçırmamalıyız. Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 9-10 arasında. Bizse maalesef e-ticarette henüz yolun başındayız. Bu treni kaçırmamak için var gücümüzle çalışmalıyız" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı himayelerinde E-Ticaret Sürekli Eğitim Merkezi (E-TicaretSEM) ve E-Ticaret A.Ş. tarafından 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' etkinliği düzenlendi. Vodafone ve AKBANK ana sponsorluğunda gerçekleştirilen teknoloji buluşmaları 'KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm' mottosuyla TOBB İkiz Kuleler de gerçekleştirildi."200 yıl önce Sanayi Devrimi'ni ıskaladık"TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Türk milletinin Sanayi Devrimi'ni atladığını dile getirerek aynı durumun e-ticarette yaşanmaması için tüm paydaşlarla çalışıldığını ifade etti. Yavuz, "Bugün ticarette yeni bir devrim yaşanıyor. 200 yıl önce Sanayi Devrimi'ni ıskaladık. Bunun sıkıntısını hala yaşıyoruz. Sanayi devrimini kaçırdık ama şimdi önümüzde yeni bir devrim var. Bunun adı elektronik ticaret devrimi. İnsanlar eskiden ticaret yolu üzerindeyse zengin oluyordu. İpek yolu, baharat yolu, bunun en güzel örnekleriydi. Bu ticaret yolları üzerindeki ülkeler, insanlar zenginleşirdi. Şimdi internet üzerinde siber otoban var. Bu devrin ticaret yolu. Her evin, iş yerinin içinden geçiyor. Avustralya'nın en ücra köşesine bir tuşla mal satabiliyorsun. 20 trilyon dolarlık pazar, 7 milyar insan ekranın ucunda. Tüm dünya senin pazarın ama aynı zamanda senin rakibin. Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 9-10 arasında. Bizse maalesef e-ticarette henüz yolun başındayız. Türkiye'de toplam perakende ticaretin sadece yüzde 3'ü elektronik mecradan yapılıyor. Bugün için gerideyiz ama aradaki farkı hızla kapatabiliriz. Bu treni kaçırmamak için var gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu."Alibaba'nın sıfır mağazası var"E-ticaret yapan 'Amazon' ve 'Alibaba' şirketleri üzerinden örnek veren Yavuz, Türkiye'nin e-ticarette potansiyele sahip olduğunu, "Türkiye, e-ticaretin geleceği için müthiş bir potansiyele sahip. Dünya devi Amazon'un Türkiye mağazasını açması da bunun en büyük kanıtı. Dünyanın en büyük perakende şirketi ama hiç mağazası yok. Tüm satışlarını e-ticaret üzerinden yapıyor. Bu sayede bir dünya devi oldu. Dünyanın en eski mesleği olan perakendeciliği dönüştürerek, dijital çağa taşıyarak bunu başardı. Sadece Amerika mı bunu başardı. 'Alibaba.com' da perakendeci. Ama işi bambaşka bir yöntemle yaptı. Alibaba'nın sıfır mağazası var. Ama dünyanın en büyük perakende mağazası oldu" şeklinde dile getirdi."Hızla büyüyen şirketlerin tamamı e-ticaret yolunu seçiyor"Günümüzde gelişmenin en kolay yolunun teknolojiyi nitelikli kullanmak olduğunu vurgulayan Yavuz, "Geçen yıl kasım ayının 11'i Çin'de alışveriş festivali gibi bir etkinlik vardı. Her yıl yapıyorlar. 11 Kasım'da Alibaba üzerinden tam 38 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. 78 ülkede, 22 bin markanın, 220 bin ürünü satıldı. Türkiye'nin en büyük şirketinin 'TÜPRAŞ'ın yıllık cirosu 20 milyar dolar civarında. Tüm bunlar bir tesadüf değil. Dünyaya baktığımızda, hızla büyüyen şirketlerin tamamının e-ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın sonucu bu" dedi."E-ticarette ilk 25 içinde yokuz"Türkiye'de bir kişinin, günde ortalama 5 saatini internette geçtiğinin altını çizen Yavuz, Türkiye'nin e-ticaret anlamında hala kayda değer bir ortalama yakalayamadığını söyledi. Petrol ve doğal gazın devletleri zengin edebileceğini söyleyen Yavuz, halkın zenginleşmesi için ticaret yapması gerektiğini dile getirdi. Yavuz, "Esasen Türkiye, internet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanım oranlarında Batı ülkelerine benziyor. Nüfusun yüzde 90'ı mobil bağlantıya sahip. 50 milyon kişi düzenli olarak her gün internete bağlanıyor. Biz, internette çok laf, az iş üretiyoruz. Facebook kullanıcı sayısında dünyada 9'uncuyuz. Instagram kullanıcı sayısında 4'üncüyüz. Günde ortalama 5 saatimizi internette geçiriyoruz. Ama elektronik ticarette ilk 25 içinde bile yokuz. İşte biz TOBB olarak, bu tabloyu değiştirmek istiyoruz" diye konuştu."Firmadan firmaya e-ticareti geliştirmek istiyoruz"Tüm sektörlerdeki temsilcilerle sık sık bir araya geldiklerini aktaran Yavuz, Türkiye'yi dijital dünyaya hazırladıklarının altını çizdi. Vodafone ile iş birliğinde olduklarını söyleyen Yavuz, "Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz. Ayrıca tüm sektörü temsil eden sektör meclisimizle birlikte, onlara rehberlik ediyoruz. Sektöre yönelik çalışmaların tümünde, sektör meclisimiz aktif olarak yer almaya devam edecek. Sahadan gelen bilgiyi, politika tasarım süreçlerine, en etkin şekilde yansıtacak" diye konuştu.Vodafone İcra Kurulu Başkanı Colman Deegan, KOBİ'lerin büyümesinin Türkiye'yi büyüteceğini söyleyerek, "İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Vodafone olarak birlikte daha iyi bir geleceğe bağlanmak için tüm paydaşlarımızın yanındayız. 3 yıl önce TOBB ile Dijital Dönüşüm Hareketini başlattık. Çok güzel bir iş birliğine imza attık. TOBB ile birlikte Türkiye'yi şehir şehir geziyoruz. KOBİ'lere de dijitalleşme yolunda rehberlik ediyoruz. Biliyoruz ki KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür. Elbette durmak yok. Teknoloji gücümüzle işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA