TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin: Hükümete ilettiğimiz taleplerin 19'u sonuçlandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümete bugüne kadar ilettikleri taleplerin 19'unun sonuçlandığını bildirdi.
24.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:09
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümete bugüne kadar ilettikleri taleplerin 19'unun sonuçlandığını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com