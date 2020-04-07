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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: "Mücbir sebep kapsamı istisnasız genişletilmeli"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, gıda ürünlerini üreten ve ticaretini yapan firmaların mücbir sebep kapsamı dışında kaldığını belirterek, "Sanayicimizden tüccarımıza, esnafımızdan çiftçimize kadar ayrım yapmaksızın tüm sektörlerin istisnasız olarak...

07.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:10
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, gıda ürünlerini üreten ve ticaretini yapan firmaların mücbir sebep kapsamı dışında kaldığını belirterek, "Sanayicimizden tüccarımıza, esnafımızdan çiftçimize kadar ayrım yapmaksızın tüm sektörlerin istisnasız olarak sunulan desteklerden yararlanmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Matlı, yazılı açıklamasında, vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için hazırlanan tebliğ ile 20'ye yakın sektörün yanı sıra ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaşın mücbir sebep kapsamına alındığını hatırlattı.
Gıda ürünlerini üreten ve ticaretini yapan firmalar, dondurulmuş gıda ve konserve fabrikaları, meyve sebze işleme tesislerinin kapsama dahil edilmediğini ifade eden Matlı, plastikten kimyaya, ambalaj sektöründen imalat sanayisine kadar birbiriyle ilişkili birçok sektörün de kapsam dışında kaldığını belirtti.
Matlı, yaşanan olağanüstü ortamın ülkelerin ekonomilerini derinden etkilediğini ve salgının istisnasız tüm sektörlerin gündeminde mücbir sebep hali olduğunu ifade ederek, "Ekonomik durgunluk, kolaylık sağlanan mükellef grubu dışındaki sektörleri de derinden etkiliyor. Sanayicimizden tüccarımıza, esnafımızdan çiftçimize kadar ayrım yapmaksızın tüm sektörlerin istisnasız olarak sunulan desteklerden yararlanmasını talep ediyoruz. Mücbir sebep kapsamı istisnasız genişletilmeli. Bu zorlu süreci en az hasarla atlatabilmek için moral motivasyonumuzu düşürmeden üretmek, çalışmak gerekiyor. Bundan dolayı sunulan imkanlardan tüm sektörlerimizin hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan faydalanabilmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: 'Mücbir sebep kapsamı istisnasız genişletilmeli' - Ekonomi

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