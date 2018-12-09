Toçbirsen Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya Açıklaması

09 Aralık 2018 Pazar 11:28



09 Aralık 2018 Pazar 11:28

Tarım Orman Birliği Çalışanları Birliği (TOÇBİRSEN) Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, Kastamonu'da sendika üyeleri ile bir araya geldi. Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, katıldığı toplantıda 2008 yılından bu yana kadar tarım ve orman çalışanları için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.Tarım Orman Birliği Çalışanları Birliği (TOÇBİRSEN) Kastamonu Şubesinin düzenlediği toplantıya Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya katıldı. Sabri Kızılkaya, sendika üyeleri ile bir araya geldi. Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde gerçekleşen programda konuşan Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, 10 yıldan beri birçok çalışma yaptıklarını belirtti.Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, "Ama dün gerçekleşen kamu personel toplantısıyla ilgili birkaç bilgi vereyim. 2008 yılında TOÇBİRSEN olarak yetki aldık. Allaha şükürler olsun 10 yılda geçen biz zamanda sahada çalışan kamu personeli şunu söyleyebilir: yetkili oldunuz da kardeşim ne yaptınız? Hangi hakları aldınız? İnsanoğlu çabuk unutabiliyor ama bunların tamamını derledik. Gerçekten 2008 yılından 2018 yılına kadar ne yaptık? Yüz iki maddeyi saydık ve derledik. Örgütlü olmanın gerçekten ne kadar önemli olduğunu burada bireysel olarak yukarı derdini anlatması çok zor. Biz şimdi o paylaşımları yaptıktan sonra sosyal medya hesaplarında paylaşım yapılıyor. Gerçekten örgütlü olmak önemli. Şöyle baktığımız zaman 8 yıl boyunca çok mücadele verdik. Özlük hakları, aile yardımı, çocuk yardımlarından tutunda birçok noktaya kadar sıkıntıları vardı. Öncelikle onlar giderildi. 10 bin kardeşimize biz sendika olarak yardımcı olduk" dedi."3600 ek gösterge konusu, fiili hizmet zammı, arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Onların iyileştirilmesi için gayretlerimiz var"Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, memurların yaşadığı sorunlar ile ilgili gayretlerinin olduğunu belirterek, "Biz ciddi çalışmalar yaptık. Kavga çıkarmadan, kaldırım taşı söküp, banka camlarını indirmeden çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Tabi bunun yanında dün gerçekleştirebileceğimiz, ana sıkıntılarımızda ek ödemeler olarak 3600 ek gösterge konusu, fiili hizmet zammı, arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Onların iyileştirilmesi için gayretlerimiz var. Tabi tarım ve orman bakanlığı birleşti büyük bir bakanlık oldu. 152 bin personeli var. Birçok alanda özellikle Kastamonu'da ciddi bir şef açığı var. Orman muhafaza memuru alımı var. Memur açığı var. Buna ilişkin ciddi bir ihtiyaç var. Bakanlık bu sorunu çözmek için çalışmaları var. Bunu bütün arkadaşlar var" şeklinde konuştu. - KASTAMONU