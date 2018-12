Toçev'den 25'inci Yıl Kermesi

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:57



Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), 25'inci yılına özel olarak yeni yıl hediye kermesi düzenledi.TOÇEV gönüllüleri Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl hediye kermesi "Best Gift Fest" İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.Vakfın 25. yılına özel olarak düzenlenen kermeste dekorasyon, giyim, gıda, aksesuar alanında çeşitli markalar bir araya geldi. Ayrıca çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik kapsamında çeşitli şovlar ve atölye çalışmaları da yapıldı.TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Ebru Uygun, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün vakıf olarak 25. yıl dönümlerini kutladıklarını ve bugünün kendileri için çok özel olduğunu söyledi.25 yıl önce "Okumak her çocuğun hakkıdır" sloganıyla yola çıktılarını dile getiren Uygun, bu süreçte binlerce destekçinin yardımıyla yaklaşık 6 milyon çocuğa ulaştıklarını kaydetti.Kermese katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Uygun, "Bugünkü kermes etkinliğine katılım ve alışveriş yüksek oldu. Burada yapılan her alışveriş çocuklara aktarılıyor. Hem alışveriş yapanlar hem de çocuklarımız mutlu." diye konuştu.Kermeslerin devam edeceğini ancak bunun dışında çocukların haklarına ve okumalarına ilişkin çalışmaların da süreceğini belirten Uygun, "Okumak her çocuğun hakkıdır diye yola çıktık ve daha okuyamayan, çalışmak zorunda olan çocuklarımız var. Onlara biraz daha eğilmek istiyoruz." dedi.Uygun ayrıca yaklaşık 30 firmanın katıldığı kermeste elde edilen gelirlerin tamamının TOÇEV'e aktarılacağını sözlerine ekledi.-"52 ülkeye kuru meyve ihracatı yapıyoruz"Kermeste stant açan İzmir merkezli kuru meyve firması Sunny Fruit'in Türkiye Sorumlu Taha Celep ise kermese katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ve buradan elde edilen gelirlerin TOÇEV'e bağışlanacağını söyledi.25 yıllık bir ihracatçı firma olduklarını ve dünya genelinde 52 ülkeye ambalajlı kuru meyve ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getiren Celep, yaklaşık 1 buçuk ay önce Türkiye'de iç piyasaya da girdiklerini ve internet üzerinden online satış yapmaya başladıklarını kaydetti.Sattıkları ürünlerin tamamen doğal yollarla güneşte kurutulduğunu vurgulayan Celep, "Bu ürünlerin özelliği tamamen yumuşak ve ilk günkü tazeliğinde olmasıdır. Aslında bir kuru meyve ama kuru değil açıkçası. Yumuşak ve ıslak olarak satışlarını yapıyoruz." diye konuştu. Celep şu an kayısı, dut, üzüm, incir ve domates olmak üzere beş çeşit ürünle hizmet verdiklerini ancak gelecek aylarda erik ve hurmayı da ekleyerek ürün çeşidini 7'ye yükselteceklerini dile getirdi.