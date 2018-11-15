Toçoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Toplantısına Katıldı

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, AK Parti
Sakarya İl Gençlik Kolları'nın haftalık olağan toplantısına katıldı.
İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve teşkilatın genç üyeleriyle bir araya gelen Toçoğlu, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alarak, başarı diledi.
Gençlerin her zaman doğrunun ve güzelin yanında olmalarını tavsiye eden Başkan Toçoğlu
, "20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Çok şükür en ufak bir şaibeye neden olacak tavır içerisinde yer almadık. Çünkü her zaman şeffaf olduk. Her şeyimizi kamuoyuyla paylaştık. Gizli kapaklı, bilinmeyenli, gizemli işlerde yer almadık. Belediyede arkadaşlarımızla birlikte neyi istişare ediyorsak kamuoyunun önünde de dışarıda da bu konuları gündeme getirdik. İçimizden geçen neyse dilimize dökülen o oldu. Genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, il başkanımızla, teşkilatlarımızla, yerel yönetimlerimizle uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim sürecindeyiz. İnşallah Sakarya'dan oy oranımızı arttırarak Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vereceğiz." diye konuştu.
Toçoğlu, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gençliğin yararına olacak tüm çalışmaların içerisinde yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Gençlik Kampı konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Kendinizi her alanda geliştirmeli, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olan bireyler olmalısınız. Biz sizlere güveniyoruz. Gelecekte bu görevlerde sizler olacaksınız. İyinin, doğrunun ve güzelin yanında olarak çalışmalarınızı gerçekleştirmelisiniz." ifadesini kullandı.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:32