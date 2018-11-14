Toçoğlu Baro Başkanı ve Müftüye Başarılar Diledi

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, Sakarya Müftüsü ve Sakarya Baro Başkanını ziyaret ederek başarılar diledi.
Sakarya'ya yeni atanan Müftü İhsan Açık ve yeni seçilen Baro Başkanı Abdurrahim Burak'ı ziyaret eden Başkan Zeki Toçoğlu hayırlı olsun dileklerini iletti. İlk olarak Baro başkanını makamında ziyaret eden Başkan Toçoğlu
'nun yanında Genel Sekreter
Yardımcısı Ayhan Kardan, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Talha Toçoğlu ve CMK-Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert yer aldı. Baro Başkanı Abdurrahim Burak, adli yardım çalışmaları hakkında Toçoğlu'na bilgi verdi. Başkan Toçoğlu burada yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm STK
, dernekler, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalışıyoruz. Projelerimizi şekillendirirken hemşehrilerimizin temsilcileriyle bir araya geliyor, görüşlerini dikkate alıyoruz. Yeni Baro Başkanı Av. Abdurrahim Burak'ı ve yönetimini bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.
Daha sonra Sakarya'ya yeni atanan Müftü İhsan Açığı ziyaret eden Başkan Zeki Toçoğlu başarılar diledi. Müftülük
makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Toçoğlu, "Yeni İl Müftümüz İhsan Açık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Müftülük makamı manevi olarak çok önemli ve ulvi bir görev. Müftü Açık'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm desteği vermeye hazırız" diye konuştu. - SAKARYA
Sekreter,Müftü,Zeki Toçoğlu,Sakarya
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:57