Toçoğlu'ndan Veda Ziyaretleri

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası görevini devredecek olması sebebiyle veda ziyaretlerinde bulundu.İlk olarak 7. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ'ı ziyaret eden ve başarı dileklerini ileten Toçoğlu, görevinde kolaylıklar diledi.Toçoğlu, daha sonra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret ederek, görevi süresince Nayir'le uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.Ziyaretinin 31 Mart seçimleri sonrası görevi bırakacak olması dolayısıyla olduğunu aktaran Toçoğlu, "Kısa süre önce şehrimize atanan Valimiz ile Sakarya'nın geleceğine katkı sunacak çalışmalara imza attık. Hemşehrilerimiz için her işin en iyisi ve en güzelini arzuladık. İnşallah birlik ve beraberliğimizle Sakarya'nın geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.