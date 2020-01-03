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Todor Nedelev kimdir? Trabzonspor'un transfer gündemindeki Todor Nedelev kimdir?

Trabzonspor'un Bulgar futbolcu Todor Nedelev'i transfer gündemine almasıyla futbolseverler Nedelevi mercek altına aldı. Peki Todor Nedelev kimdir? Trabzonspor'un transfer gündemindeki Todor Nedelev kimdir?

03.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:23 Todor Nedelev kimdir? Trabzonspor'un transfer gündemindeki Todor Nedelev kimdir?

Süper Lig'in 2. Yarısına güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'un Bulgar futbolcu Todor Nedelev ile anlaştığı iddia edildi. Peki Trabzonspor'un transfer gündemindeki Todor Nedelev kimdir? Todor Nedelev kimdir?

TODOR NEDELEV KİMDİR?

Todor Nedelev PFC Botev Plovdiv'deveya orta saha oyuncusu olarak oynayan Bulgar futbolcudur.

Todor Nedelev doğum tarihi: 7 Şubat 1993 (26 yıl yaşında), Filibe, Bulgaristan

Todor Nedelev boy: 1,76 m

Todor Nedelev mevki: Sol Kanat

Todor Nedelev kariyer başlangıç tarihi: 2011

Todor Nedelev şu andaki takımları: Botev Plovdiv (8/ Orta saha), Bulgaristan millî futbol takımı (Orta saha)

TODOR NEDELEV'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

17/18 1 Tem 2017 Botev Plovdiv 1,00 mil. €

16/17 30 Haz 2017 Mainz 1,00 mil. €

15/16 23 Oca 2016 Botev Plovdiv 500 Bin €

13/14 1 Oca 2014 Mainz 2,80 mil. €

11/12 1 Tem 2011 Botev Plovdi

TODOR NEDELEV 2019 PERFORMANSI

Todor Nedelev 2019 performansı: Nedelev, efbet Liga'da 18 maça çıktı, 7 gol kaydetti.


Trabzonspor, Gündem, Spor, Güncel

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