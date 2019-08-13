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Tödürge Gölü S.O.S veriyor

Tödürge Gölü S.O.S veriyor Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge gölü şu günlerde doğal güzelliğiyle değil kıyısında biriken çöplerle dikkat çekiyor -Tödürge Gölü'nde kirlilik her geçen gün artıyorSİVAS - Sivas'ın en büyük gölü unvanını taşıyan Tödürge gölü şu günlerde doğal güzelliğiyle...

13.08.2019 13:48
Tödürge Gölü S.O.S veriyor
Tödürge Gölü S.O.S veriyor
Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge gölü şu günlerde doğal güzelliğiyle değil kıyısında biriken çöplerle dikkat çekiyor
-Tödürge Gölü'nde kirlilik her geçen gün artıyor
SİVAS - Sivas'ın en büyük gölü unvanını taşıyan Tödürge gölü şu günlerde doğal güzelliğiyle değil kıyısında biriken çöplerle dikkat çekiyor
Zara ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Tödürge gölü şu günlerde kıyısında biriken çöplerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 5 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan doğal göl Sivas'ın en büyük gölü olarak da biliniyor. İçerisinde 17 çeşit balık yetişen nadir göllerden biri olan Tödürge gölü birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin sayılı kuş gözlem noktalarından birisi olan gölde ki kirlilik her geçen gün artmaya devam ediyor. Traktör lastiğinden, alkollü içecek şişelerine kadar bir çok çöpün bulunduğu gölde kirlenmeyi önleyecek her hangi bir tedbir ise bulunmuyor.
Tödürge Gölü S.O.S veriyor

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Kaynak: İHA

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