10 Kasım 2018 Cumartesi 13:04



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:04

Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) 3. Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.İçkale Hotel'de gerçekleştirilen genel kurul, 188 delegeden, 98'inin katılımıyla başladı. Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından gündemdeki maddelere geçildi.Genel kurulda bir konuşma yapan TOF Başkanı Hacer Akyüz, yoğun bir 2 yıl geçirdiklerini belirterek, "Uygun koşulların yaratılması için büyük çaba sarf ettik." dedi.Oryantiringi tanıtmak için 63 ili ziyaret ettiklerini dile getiren Akyüz, "2019 Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'nı Sarıkamış'ta, 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nı da Kocaeli'nde düzenleyeceğiz. İlk kez oryantiring şurası düzenledik. Dünya Oryantiring Günü'ne 80 bin 591 kişi katılırken, bir rekora imza attık. Kısıtlı bütçemize rağmen sponsorlardan büyük destek sağlandı." ifadelerini kullandı.Genel kurulda yönetim, denetim ve faaliyet raporları, 2017 ve 2018 bütçeleri ibra edildi. Ayrıca 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de kabul edildi.