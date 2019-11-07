TOFAŞ: 91-82

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu altıncı haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Limoges CSP'ye 91-82 mağlup oldu.

7Days EuroCup B Grubu 6. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Limoges CSP'yle karşı karşıya geldi. Palais Des Sports de Beaublanc'de oynanan maça Berk Uğurlu, Sammy Mejia, Matt Lojeski, DJ White, Devin Williams beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Matt Lojeski ile buldu. Rakibin sayılarına Berk Uğurlu, Matt Lojeski, Devin Williams ve Sammy Mejia ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 5. dakikayı 12-10 geride geçti. Berk Uğurlu'nun üçlüğüyle 12-13 üstünlük sağlayan konuk ekip, Lojeski ve Devin Williams'ın sayıları sonrası Matt Lojeski ve DJ White'ın üçlükleriyle skoru 23-23'e getirse de ilk çeyreği 30-23 geride kapattı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci çeyreğe Sammy Mejia'nın turnike basketiyle başlarken, ev sahibi takım üst üste bulduğu sayılarla 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Matt Lojeski'nin üçlüğü sonrası 16. dakika 43-31 Limoges'in üstünlüğüyle geçildi. Berk Uğurlu ve DJ White'ın sayılarıyla farkı eritmeye çalışan Bursa temsilcisi, Sammy Mejia'nın orta mesafeli basketi sonrası soyunma odasına 49-38 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan Fransız temsilcisi karşısında serbest atış çizgisinden Tarik Phillip ve Sammy Mejia ile sayılar bulan TOFAŞ, Devin Williams'ın pota altı basketi sonrası kaptan Mejia'nın üçlüğüyle 25. dakikada farkı 11'e çekti: 57-46. Barış Ermiş ve Muhsin Yaşar'ın skor katkısıyla 27. dakikada fark 9'a (61-52) inerken, Barış Ermiş, Muhsin Yaşar ve Matt Lojeski'nin skor katkısı sonrası Barış'ın son saniye üçlüğü çeyreğin skorunu belirledi: 67-52.

Dördüncü çeyrek Varanauskas'ın üçlüğüyle başlarken, ev sahibi takım 31.30'da farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 74-64. Devin Williams, Sammy Mejia ve Matt Lojeski'nin elinden bulduğu sayılarla bitime 6 dakika kala durumu 79-70'e getiren TOFAŞ, kalan bölümde skoru çeviremedi ve parkeden 91-82 mağlup ayrıldı.

Berkan Durmaz'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı mücadelede TOFAŞ'ta Matt Lojeski 21 sayıyla oynarken; Sammy Mejia 17 sayı; Barış Ermiş 10 sayıyla maçı çift hanelerde tamamladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa'da sıradaki maçını 13 Kasım tarihinde evinde Partizan NIS ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 Kasım Pazar günü Afyon Belediyespor'a konuk olacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'de başlayacak.