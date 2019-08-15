Haberler» Spor» Haber

TOFAŞ'a ABD'li oyun kurucu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Tarik Phillip'i kadrosuna kattı.

15.08.2019 13:51 TOFAŞ'a ABD'li oyun kurucu
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Tarik Phillip'i kadrosuna kattı.
TOFAŞ, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi.
Mavi yeşilliler, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'tan 26 yaşındaki oyun kurucu Tarik Phillip ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kolej kariyerini West Virginia Üniversitesi'nde geçiren, daha sonra Macaristan ve İspanya deneyimi yaşayan Phillip, 1 yıl sonra ABD'ye dönerek Memphis Hustle formasıyla NBA G-League 2018-2019 sezonunda 47 maçta 14,1 sayı, 5 ribaunt, 3,8 asist ve 1,6 top çalma ortalamasıyla oynadı.
Tarik Phillip, Nisan 2019'da NBA takımlarından Washington Wizards'la kontrat yapmayı başardı. 1,90 metre boyundaki oyun kurucu, 2019 NBA Yaz Ligi'nde de Washington Wizards formasını giydi.
Phillip, 2019-2020 sezonunda TOFAŞ'ta 22 numaralı formasıyla mücadele edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Wizards, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:54   Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
14:52   A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan yolcusu!
14:52   Tarik Phillip, TOFAŞ'ta! | Transfer haberleri...
14:52   Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
14:50   Feghouli Denizli'de yok
14:50   Akhisarspor fren yaptı
14:48   Cengiz Ünder'in sözleşmesi 4 yıl uzatıldı