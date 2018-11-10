10 Kasım 2018, 21:55
»»

Tofaş - Banvit: 88-83

Tofaş - Banvit: 88-83

TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Banvit'i 88-83 yendi.



TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Banvit'i 88-83 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Weems ile boyalı alanı zorlayarak sayılar bulan TOFAŞ, 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Rakibinin bu başlangıcına Morgan'ın asist ve sayılarla karşılık veren Banvit, 7. dakikada 10-0'lık seri yakalayarak, skoru lehine çevirdi: 14-8. Kalan dakikalar, iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçerken, ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

Dengeli ve 24 saniyelerin sonuna kadar kullanıldığı hücumlarla başlayan ikinci periyodun 13. dakikası 26-26 eşitlikle geçildi. Oliver ve Şehmus Hazer ile üst üste skor üreten Bandırma temsilcisi, 15. dakikada skoru 34-26'ya getirdi. Bursa temsilcisi, Kadji ve Mejia ile boyalı alanda etkili olmaya çalışsa da oyun kontrolünü elinde tutan Banvit, soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

Üçüncü periyoda ilk iki çeyreğe nazaran savunmada ve hücumda daha etkili başlayan TOFAŞ, Yiğit Arslan ve Mejia ile sayılar buldu ve 24. dakikada skoru lehine çevirdi: 53-48. Rakibinin etkili başlangıcına savunmayı sertleştirerek karşılık veren konuk ekip, hücumda bulduğu şansları da Morgan ve Şahmus Hazer ile boş geçmeyince final periyoduna 61-61 eşitlikle gidildi.

Son periyodun başında Oliver'in bulduğu 3 sayılık isabetle Banvit, skorda öne geçti: 64-61. Yiğit Arslan 31. dakikada 3 sayılık isabetle (64-64) rakibine karşılık verdi. Mejia ve Kadji ile boyalı alanda rakibini zorlayan Bursa temsilcisi, 34. dakikada farkı 5 sayıya (71-66) çıkardı. Kalan dakikalarda seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, maçtan 88-83 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Yiğit Arslan ve Kadji 18'er sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te 25 sayıyla oynayan Oliver maçın en skorer ismi oldu.

Öte yandan, üst üste 2 teknik faul alan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, diskalifiye edildi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Şakacı, Serhat Büker, Halit Can Cihan

TOFAŞ: Garrett 14, Berkan Durmaz 2, Harper 10, Weems 11, Kadji 18, Yiğit Arslan 18, Mejia 13, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 2 Banvit: Perez 9, İsmail Cem Ulusoy 9, Ercan Osmani, Morgan 10, Rıdvan Öncel 4, Oliver 25, Tolga Geçim 13, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 3, Ragıp Berke Atar 10

1. Periyot: 20-20

Devre: 41-44

3. Periyot: 61-61

5 faulle çıkanlar: Morgan 38.05, İsmail Cem Ulusoy 39.14 (Banvit) 

Oliver,Banvit

YORUMLAR