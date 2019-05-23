23.05.2019 22:32
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TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan'ı farklı geçti

TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu 23-20 önde kapatan Bursa ekibi, soyunma odasına da 48-45 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı iyice açan mavi-yeşilli ekip, final periyoduna 72-58 üstünlükle başladı. Son periyotta da etkili oyununu devam ettiren TOFAŞ, salondan 102-76 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak. - İSTANBUL Spor
Kaynak: İHA


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