TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan'ı farklı geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş
Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu 23-20 önde kapatan Bursa
ekibi, soyunma odasına da 48-45 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı iyice açan mavi-yeşilli ekip, final periyoduna 72-58 üstünlükle başladı. Son periyotta da etkili oyununu devam ettiren TOFAŞ, salondan 102-76 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.
(İHA)
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Kaynak: İHA