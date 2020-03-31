Tofaş da koronavirüse karşı koyamadı
Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk ve Karsan'ın ardından Tofaş da üretime ara verdi.
31.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:16
Ford Otosan, Honda , Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk ve Karsan'ın ardından Tofaş da üretime ara verdi. Şirket, KAP'a yaptığı açıklama ile 20 Nisan'a kadar üretimi geçici olarak durdurduğunu duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ford Otosan, Honda, Tofaş, Ekonomi