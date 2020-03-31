Tofaş da üretime ara veriyor
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada: "03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
31.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:46
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada: "03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
Kaynak: Dunya.com